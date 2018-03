Bordighera. E’ arrivato anche un “cane molecolare” per dare manforte nelle ricerche di Paola Gambino. L’imprenditrice 55enne bordi gotta, non dà più notizie di se dalla notte tra giovedì e venerdì scorso. Secondo le indagini fino ad ora svolte dai carabinieri della locale Compagnia, la donna non si sarebbe mai allontanata dalla Città delle Palme, nella quale vive e dove gestisce un’attività di bed and breakfast: il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori.

Dalla notte scorsa sul posto stanno operando i volontari della Protezione Civile. Verso le 13 è poi arrivato l’elicottero del’Arma di stanza ad Albenga, che sorvolando lo specchio acque antistante l’Arziglia. Il cane molecolare (utilizzato per cercare persone) che è entrato in azione oggi è in forze all’unita cinofila dell’Arma di Firenze. Si chiama Gringo, ha 7 anni ed è di razza Bloodhound.

Intanto la locale protezione civile, a bordo di un motoscafo messo in prestito e governato da Sergio Guglielmi (meccanico, collaudatore e venditore di motoscafi), ha setacciato lo specchio acqueo dalla Marina San Giuseppe di Ventimiglia fino a Ospedaletti, controllando le insenature e gli scogli difficilmente raggiungibili da terra.