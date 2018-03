Bordighera, quasi 700mila euro per il progetto della nuova scuola dell’infanzia

Bordighera. Creazione di un nuovo plesso scolastico unico per ospitare gli alunni di tutte le scuole dell’infanzia comunali in via Napoli per un importo lordo di presunti euro 5.901.756,61: arriva l’ok per affidare l’elaborazione del progetto. Lo si legge nella delibera della giunta comunale che, dopo aver preso atto “che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, sono stati attribuiti al Comune di Bordighera spazi finanziari per l’Edilizia scolastica, ai sensi dei commi 487 e 488 bis dell’art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di euro 4.524.000,00”, vista la disponibilità finanziaria, ha disposto “l’avvio delle procedure necessarie per l’individuazione del tecnico a cui affidare l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’intervento complessivo, nonché la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione della perizia geologica ed assistenza geologica agli scavi” relativa all’intervento.

L’importo complessivo presunto per i suddetti incarichi, sempre stando a quanto scritto nella delibera, ammonta ad € 690.836,72 (oneri 4% ed IVA 22% compresi) ed è stato calcolato sulla base delle vigenti tabelle dei compensi professionali.