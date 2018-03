Bordighera, proseguono le ricerche di Paola Gambino: in volo l’elicottero dell’Arma

Bordighera. Proseguono senza sosta le ricerche di Paola Gambino. La 55enne imprenditrice bordigotta, della quale non si hanno più notizie da giorni, secondo le indagini fino ad ora svolte dai carabinieri, non si sarebbe mai allontanata dalla Città delle Palme, nella quale vive e dove gestisce un’attività di bed and breakfast: il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori.

Dalla notte scorsa sul posto stanno operando i volontari della Protezione Civile. Verso le 13 è poi arrivato anche l’elicottero del’Arma di stanza ad Albenga, che sorvolando lo specchio acque antistante l’Arziglia. E’ atteso anche l’arrivo dei cani molecolari.