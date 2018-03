Bordighera, le modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione “Gustitalia”

Bordighera. Dalle 7 del 29 alle 21 del 31 marzo 31 per consentire lo svolgimento della manifestazione Gustitalia, sarà istituito il divieto di sosta e transito con rimozione forzata in corso Italia tra via Vittorio Emanuele e corso Europa.

I proprietari di autorimesse e aventi diritto potranno accedere o uscire dal tratto interessato percorrendo via Canova in entrambi i sensi di marcia ad una velocità massima di 10km/h in modo da non creare pericolo per i pedoni.

I partecipanti alla manifestazione dovranno lasciare libera una corsia non inferiore a 3 metri di larghezza per consentire il transito dei mezzi di polizia, di soccorso e dei proprietari di autorimesse i quali potranno accedere.

I partecipanti alla manifestazione dovranno lasciare liberi i passi carrai, pena la revoca dell’autorizzazione.