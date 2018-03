Bordighera, la Banda Musicale di Vallebona si esibisce a “Un mare di Note”

Bordighera. Il 7 aprile alle 16 sul Lungomare Argentina prenderà il via “Un mare di Note”.

L‘Associazione Musicale Pentagramma offre una rassegna di concerti di musica classica e leggera in collaborazione con il Comune di Bordighera. Un’occasione per ascoltare giovani musicisti in una cornice accattivante e naturale. In questo primo concerto del mare 2018 si esibirà la Banda Musicale di Vallebona.