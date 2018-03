Bordighera. “Siamo soddisfatti del fatto che un giovane abbia investito in una struttura sul territorio comunale di Bordighera, molto cara sia all’amministrazione che a tutta la città”. Lo ha dichiarato il sindaco Giacomo Pallanca a margine dell’inaugurazione dei locali rimessi a nuovo della bocciofila di via Stoppani. Ampie e luminose, le stanze sulle cui pareti si leggono massime in dialetto bordigotto e si ammirano riproduzioni di opere di Claude Monet, potranno ospitare giocatori di bocce, ma anche appassionati del gioco delle carte. Modernizzato anche il locale cucina.

Si tratta di una struttura comunale, affidata alla gestione del “Circolo Boccistico Bordighera” che si è aggiudicato il bando di assegnazione predisposto dagli uffici di Palazzo Garnier. Oltre a circa cento persone iscritte al circolo, la struttura è frequentata da altri cittadini e anche da turisti, che trovano nella centralissima bocciofila un luogo di aggregazione per tutte le fasce di età.

“Prima di redigere il bando per assegnare la bocciofila”, ha spiegato l’assessore allo Sport Fulvio Debenedetti, “Abbiamo investito nella struttura, cambiando tutti gli infissi e rifacendo gli impianti elettrici con luci led a basso consumo”.

Oltre a Pallanca e Debenedetti, dell’amministrazione erano presenti anche l’assessore Silvano Maccario e il consigliere Roberto Capra.