Bordighera. E’ stato inaugurato giovedì mattina in corso Italia il nuovo mezzo in dotazione agli operatori ecologici della Docks Lanterna: si chiama “Ti-riciclo”, è alimentato a energia solare grazie ai pannelli fotovoltaici oltre che dalle pedalate di chi lo guida, e andrà a sostituire le vecchie “Api”, rumorose e scarsamente ecologiche.

Per ora affidato ai netturbini che spazzano e raccolgono i rifiuti in corso Italia, “Ti-riciclo” verrà pian piano utilizzato in diverse aree della città. Una volta “green”, quella decisa dall’azienda genovese che si occupa dell’igiene pubblica a Bordighera, che piacerà molto a chi vuol bene alla città e all’ambiente.

E a Bordighera sembrano essere numerosi i cittadini attenti a non inquinare, visto che la percentuale di raccolta differenziata, anche grazie al sistema porta a porta, ha ormai superato il 77%.

547 residenti hanno scelto di adottare le compostiere distribuite gratuitamente dalla Docks Lanterna per conferire i rifiuti organici producendo humus: un risultato eccellente, soprattutto perché la ditta, effettuando un controllo a campione che ha riguardato il 18% di chi ha la compostiera, ha scoperto che questa viene utilizzata nel modo più corretto.

Per poter avere una compostiera bisogna presentare apposita domanda in comune: sarà la Docks Lanterna a consegnare il tutto.