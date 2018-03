Bordighera, gli incontri organizzati dall’associazione europea “Amici della Francia”

Bordighera. Soci e simpatizzanti dell’associazione europea “Amici della Francia” presieduta da Eduardo Raneri, si ritroveranno mercoledì 14 marzo alle 15

nell’accogliente sala conferenze del Casinò Barrière per assistere alla proiezione del film documentario di Bruno Beaufils intitolato “La Sicile” Meraviglia del Mediterraneo punultimo appuntamento del programma “Connaissance du Monde” 2017-2018 che si concluderà mercoledì 4 aprile con la proiezione del film “La Guyane” di Michel Aubert.

Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell’ambito dell’Associazione A.E.F.A.F si ritroverà con Mr. Jacques Buisson per l’appuntamento mensile , mercoledì 21 marzo alle 17,15 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare la figura e l’opera dello scrittore e storico francese Jacques Le Goff (1924-2014) autore del libro “La naissance du Purgatoire”oggetto di studio. Vale la pena ricordare che Le Goff nel corso degli anni ’90 intensificò il suo rapporto con l’Italia curando la collana “Fare l’Europa” per l’editore Laterza.

L’iniziativa Pizza+film con Soci e Amici , verrà replicata giovedì 22 marzo ; appuntamento alle 19 presso la pizzeria S.Ampelio di Bordighera , seguirà la visione

del film (a scelta) al Cinema Zeni o Olimpia. Sabato 24 marzo , rendez-vous alle ore 21 alla Sala Polivalente ex S.Francesco di Ventimiglia Alta per la rappresentazione

teatrale della Compagnia Melarancio di Cuneo sul tema : Viaggio ad Auschwitz e ritorno . Per contatti e adesioni tel.(0184)298537/352078/294260.