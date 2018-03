Bordighera. Stava raggiungendo l’amica con la quale aveva un appuntamento e che l’aspettava dall’altro lato del marciapiede, Cinzia S., la donna travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali sull’Aurelia, all’incrocio con via Diaz, intorno alle 18.

“L’ho vista in mezzo alla strada, sono passate le moto e lei non c’era più”, è il drammatico racconto dell’amica che ha assistito in diretta all’incidente, “E’ finita a terra dopo un volo di qualche metro. Avessi saputo che sarebbe finita così, non le avrei dato appuntamento”.

A travolgere la donna sono stati alcuni giovanissimi alla guida di moto di piccola cilindrata che viaggiavano sull’Aurelia in direzione Sanremo. Stando a quanto raccontato dai testimoni, le moto avrebbero superato le auto che si erano fermate davanti alle strisce pedonali per lasciare attraversare la signora.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera, che ha soccorso la donna e l’ha accompagnata in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. Sul posto anche la polizia locale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.