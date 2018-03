Bordighera, deciso il cronoprogramma del “piano asfalti”: si parte il 3 aprile

Bordighera. E’ stato stabilito stamane a Palazzo Garnier il cronoprogramma per il “piano asfalti”, per i quali la giunta Pallanca ha stanziato 500mila euro. I lavori, appaltati all’ATI Masala – Orengo, partiranno il 3 aprile, subito dopo Pasqua, in via Cornice dei Due Golfi, località Montenero e, contemporaneamente, in via Generale Vincenzo Rossi, nella frazione di Sasso.

Seguiranno interventi in via Pasteur presso il piazzale delle “Due Strade” e in via Cesare Balbo, oltre che in alcune traverse del centro cittadino e delle periferie.

Ancora in forse, invece, la data dell’asfaltatura del tratto di lungomare antistante il depuratore: l’intervento potrebbe essere rinviato a causa del passaggio di mezzi pesanti per i lavori sul ponte della ferroviario. Qui i lavori di asfaltatura avverranno entro il 1 giugno o dopo il 15 settembre per evitare di “rovinare” a residenti e turisti la stazione balneare alle porte.