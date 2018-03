Bordighera. Da venerdì sera non si hanno più notizie di Paola Gambino. 55enne di Bordighera, la donna gestisce dal 2006 il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori, in Arziglia.

Il figlio Riccardo Bonavia, dopo essersi rivolto ai carabinieri che stanno cercando la donna, ha lanciato un appello su Facebook: “E’ senza telefono, non sappiamo come contattarla. Ogni particolare potrebbe essere d’aiuto, se l’avete vista o sentita negli ultimi giorni chiamate i carabinieri di Bordighera al 01842737″.

Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi: le ricerche della donna sono in corso.