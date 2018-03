Bordighera. Non ci sono novità sulle sorti di Paola Gambino, la 55enne di Bordighera che da venerdì scorso ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che dal 2006 gestisce il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori in Arziglia, ha lasciato sotto casa tutti i mezzi di sua proprietà: l’auto, lo scooter e la bicicletta. Non avrebbe portato con sé nemmeno il telefono cellulare.

I carabinieri della compagnia di Bordighera, al comando del capitano Ignazio Lorito, hanno diramato le ricerche a tutte le forze dell’ordine e di polizia, sia italiane che straniere: nome e foto dell’imprenditrice, infatti, sono stati inseriti nella banca dati accessibile anche alla polizia estera.

Nella speranza di ritrovare la 55enne, madre di due figli, verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dall’allontanamento volontario al gesto estremo.

Per contribuire alle ricerche, uno dei due figli della donna, Riccardo Bonavia, ha lanciato un appello su Facebook: “E’ senza telefono, non sappiamo come contattarla. Ogni particolare potrebbe essere d’aiuto, se l’avete vista o sentita negli ultimi giorni chiamate i carabinieri di Bordighera al 01842737″.