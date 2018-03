Bordighera. “Chiedo a chiunque possa averla vista di contattare i carabinieri di Bordighera o di farsi sentire”: a parlare è Riccardo Bonavia, il figlio dell’imprenditrice bordigotta 55enne Paola Gambino, della quale non si hanno più notizie da giorni.

“Speriamo che non gli sia successo niente di grave – spiega il giovane – E’ una signora sempre elegante ma se è in condizioni strane si nota. Chiedo attenzione a tutti quanti”. Secondo le indagini fino ad ora svolte dai carabinieri della locale Compagnia, la donna non si sarebbe mai allontanata dalla Città delle Palme, nella quale vive e dove gestisce un’attività di bed and breakfast: il B&B Acqua di Mare in via dei Pescatori.

Dalla notte scorsa sul posto stanno operando i volontari della Protezione Civile. Verso le 13 è poi arrivato l’elicottero del’Arma di stanza ad Albenga, che sorvolando lo specchio acque antistante l’Arziglia. E’ atteso anche l’arrivo dei cani molecolari.