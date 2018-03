Bordighera aderisce al “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima”

Bordighera. E’ stato approvato all’unanimità del consiglio comunale il “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima” che, come spiegato dall’assessore Margherita Mariella, è “l’inizio di un percorso per ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2)”.

“Circa due anni fa il Comune di Bordighera ha aderito al “Patto dei sindaci”, il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali che si impegnano volontariamente ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori”, ha spiegato l’assessore, “Aderendo a questo patto il Comune si impegnava a redigere un piano secondo il quale il territorio comunale viene mappato rispetto a consumi energetici ed emissioni CO2”. Molteplici le “macroaree” nei quali viene suddiviso il territorio: edifici comunali, edifici residenziali, illuminazione pubblica e trasporti.

“Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica”, ha aggiunto Margherita Mariella, “Abbiamo già eseguito interventi di potenziamento ed efficientamento in diverse vie, altre sono già in programma. Sono in previsione interventi di potenziamento dell’illuminazione di centri storici, pineta e centro città, dove l’illuminazione obsoleta verrà sostituita con nuovi led. A fronte di questi interventi, il Comune di Bordighera ha già ottenuto i “certificati bianchi” che portano ad un introito di 2500 euro all’anno. Non è molto, ma è sempre un inizio che si può sempre incrementare”.