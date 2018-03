Beyoncé e Jay-Z sbarcano allo stadio Allianz Riviera di Nizza: info e costi per gli spettatori

Nizza. La vendita dei biglietti per il tour “On the Run II” di Beyonce e Jay-Z è appena iniziata, un tour che toccherà anche la capitale della Riviera francese all’Allianz Riviera martedì 17 luglio.

Con un primo appuntamento mercoledì 6 giugno a Cardiff, il tour internazionale si fermerà in quindici città nel Regno Unito e in Europa. Solo due saranno le tappe in Francia: a Parigi, il 14 luglio, e nell’Allianz Riviera di Nizza il 17 luglio.

I biglietti sono in vendita da oggi su www.livenation.fr , per informazioni sul concerto andate sul sito www.allianz-riviera.fr .