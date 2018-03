Sanremo. Attenzione in autostrada per una densa coltre di nebbia tra Sanremo Ovest e Bordighera, segnalata in questi minuti da alcuni automobilisti che si sono trovati ad attraversare il banco, in entrambe le direzioni.

Lo segnala anche il sito ufficiale dell’Autostrada dei Fiori, ai cui uffici e numeri ogni automobilista può rivolgersi in casi come questi.