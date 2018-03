Aumenta il flusso di viaggiatori nelle vacanze pasquali: la Polizia Ferroviaria intensifica i controlli sui treni

Imperia. Il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria , in ragione del prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario, durante le imminenti festività, ha predisposto specifici servizi sia nelle stazioni che a bordo dei treni :

• Incremento delle pattuglie in stazione nelle giornate ove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori (oltre 50 pattuglie);

• Potenziamento dei servizi a bordo dei treni, particolarmente quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura;

• Impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio;

• Intensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.

In questo periodo la Polizia Ferroviaria disporrà giornalmente una media di 110 operatori e 50 pattuglie in stazione e a bordo treno, saranno inoltre disposti servizi antiborseggio in abiti civili e la presenza sui treni notturni a lunga percorrenza. In tale contesto è opportuno fornire ai viaggiatori alcuni consigli per un viaggio che sia davvero sicuro:

• Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla;

• Non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi;

• Non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento;

• Durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazione del personale di bordo.

Si ricorda inoltre a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti, di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno. Occorre non dimenticare che i “professionisti del furto” tendono a sfruttare eventuali momenti di distrazione (durante la consultazione dei tabelloni orari o l’utilizzo delle macchinette self-service ad es.) ovvero situazioni di assembramento di persone per poter meglio commettere i reati.