Sanremo. Foyer e teatro gremiti per gli eventi del Casinò di Sanremo legati alla Classicissima di Primavera inseriti nella rassegna “I Martedì Letterari” sotto l’egida del ”2018 European Year of Cultural Heritage”.

Pubblico partecipe per la presentazione del libro dedicato a “Bartali Giusto tra le Nazioni” alla presenza della nipote Gioia, organizzato dall’Azione cattolica italiana – Diocesi di Ventimiglia San Remo. Paolo Reineri ha presentato il volume: ”A colpi di Pedali. La straordinaria storia di Gino Bartali” (Ave). Ha splendidamente coordinato Laura Ferrari, presidente dell’Azione Cattolica diocesana

Nel foyer di Porta teatro è stata inaugurata l’esposizione, creata in collaborazione con AcdBMuseo e MuseoGhisallo (dalle collezioni private di Gianfranco Trevisan e Giovanni Meazzo) e con la collezione privata On the Bicycle appartenente a Beatrice Cozzi Parodi, presidente dell’omonimo Gruppo: Sulla Ruota dei ricordi … Campionissimi al Casinò dI Sanremo. La mostra ha ricevuto la visita del presidente delal federazione nazionale ciclismo Renato Di Rocco, che ha fatto i complimenti al casinò e agli organizzatori per l’iniziativa.

Nell’esposizione, che rimarrà aperta sino al 27 marzo, si possono ammirare modelli davvero unici che ricorderanno pagine gloriose della storia del ciclismo italiano quando Coppi e Bartali correvano all’ultimo fiato, uno contro l’altro, per poi passarsi la boraccia dell’acqua. Verranno esposte, tra le altre, le storiche biciclette di Coppi e Bartali del 1949, la bicicletta di Antonio Maspes , re del Vigorelli, datata 1958, una “Gloria” del 1948, una Bianchi degli Anni 40.

E’ presente all’esposizione la Maison Daphnè, con l’elegante ed originale foulard dedicato a Sanremo Città Europea dello sport, in cui si evince la grande tradizione ciclistica del territorio.

Hanno partecipato agli eventi S.E. Il vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta, il cons. del casinò, Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco, Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria, il presidente del gruppo Cozzi Parodi Beatrice Parodi, gli assessori Eugenio Nocita e Costanza Pireri. Il Casinò e il Comune hanno consegnato le targhe ricordo dell’evento.