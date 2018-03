Arriva la primavera: cessa l’obbligo di dotazioni invernali a bordo delle auto

Arriva la primavera, le temperature aumentano, la neve si scioglie e cessa l’obbligo dei pneumatici invernali.

Accadrà il prossimo 15 aprile e da quel giorno non sarà più necessario avere l’equipaggiamento invernale a bordo delle auto.

Secondo il codice della strada il periodo invernale va dal 15 novembre al 15 aprile, in questi cinque mesi gli automobilisti sono obbligati a dotare il proprio veicolo di gomme invernali o catene per poter percorrere le strade montane.

A coloro che spesso si recano in montagna consigliamo però di aspettare ancora qualche settimana: capita spesso di assistere a qualche nevicata anche nei mesi primaverili.