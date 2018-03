Arnaud Beltrame in Francia, Bisi: “Il poliziotto era un massone, ha dimostrato le nostre virtù”

Liguria. “Il fratello francese Arnaud Beltrame con il suo straordinario gesto e sacrificando la propria vita ha dimostrato, al di là del ruolo istituzionale e del senso del dovere in una situazione così drammatica, l’altruismo e la virtù che i massoni hanno come patrimonio genetico nel loro Dna.

Un libero muratore ha sacrificato la vita, la libertà, l’onore e la dignità di tutti. Egli possiede la forza di adempiere, in ogni occasione, ai doveri del proprio stato nei confronti della Società e della Famiglia e sa esercitarla con disinteresse non fermandosi né davanti ai sacrifici, né davanti alla morte.

Il fratello Arnaud, tenente colonnello della gendarmeria francese, con grande coraggio ha voluto opporsi alla barbarie con il cuore infiammato d’amore per la difesa dei propri simili. Perché per un libero muratore tutti sono fratelli. Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani abbruna i labari nel ricordo di questo eroico e giusto fratello e si stringe in catena attorno ai familiari e ai fratelli francesi” – afferma il Gran Maestro Stefano Bisi.