Taggia. Allo stabilimento balneare Vittoria Beach, fervono i preparativi per l’attesissimo evento equestre che si svolgerà dal 13 al 15 aprile. Stiamo parlando della quarta edizione di Barrel on the Beach, manifestazione che gli scorsi anni ha ottenuto numeri da record. Anche per questa edizione saranno tantissimi gli appassionati, che si daranno appuntamento ad Arma per assistere alla tre giorni di gare in riva al mare.

Le competizioni di monta Western saranno il Pole Bending e il Barrel Racing che regaleranno un grande spettacolo agli spettatori.

Velocità e precisione sono le caratteristiche delle discipline di monta western proposte in un contesto suggestivo ed unico nel suo genere.

Nelle date 13/14/15 aprile dalle 10 alle 19 si disputeranno le gare di Pole Bending e Barrel Racing. Ogni giorno a conclusione gare ci saranno le premiazioni. Il montepremio per il vincitore ammonta a 40.000€ suddivisi nelle tre giornate e due ulteriori premi per i migliori binomi di categoria: una macchina e uno scooter, raggiungendo così gli oltre 50.000€ messi in palio.