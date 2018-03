Anche se non sembra è arrivata la primavera, con lei la “Giornata della felicità”

Imperia. Finalmente è arrivata la tanto attesa primavera! Dopo un rigido inverno che ha visto perfino scendere la neve sull’imperiese, come non accadeva da anni, e nonostante le temperature percepite in questi giorni siano tutt’altro che primaverili, oggi, 20 marzo, è l’equinozio di primavera.

Un giorno in anticipo rispetto alla consuetudine – ogni anno, infatti, la mite stagione fa capolino in base alla rotazione della terra -, che coincide con la Giornata internazionale della felicità, istituita nel 2012 dall’ONU.

Aspettando quindi che nel cielo spunti il sole e l’aria diventi più calda, non resta altro che godersi questa giornata facendo ciò che più ci rende felici!