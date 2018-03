Anche a Sanremo arriva la nuova Unione Sindacale di Base

Sanremo. A Palazzo Bellevue è arrivata l’Unione Sindacale di Base che scrive:

“La nostra organizzazione sarà presente alle elezioni per il rinnovo delle Rsu del 17-18-19 aprile.

Contro le privatizzazioni, per contrastare l’attacco che tutti i lavoratori di questo ente hanno subito, anche i più “ligi al dovere”, per riconquistare la propria dignità, per prendere in mano il proprio futuro lavorativo. Contro il vergognoso contratto firmato da Cgil-Cisl-Uil-Csa.

La campagna mediatica contro i “fannulloni” ed i “furbetti del cartellino” è stata orchestrata per indebolire i lavoratori del Pubblico Impiego e per giustificare future privatizzazioni e/o riduzioni di personale.

Hanno costruito attorno ai lavoratori del Pubblico Impiego un clima ostile con la complicità anche dei sindacati collaborativi. Eppure i servizi anche al Comune di Sanremo hanno funzionato in questi anni, contando solo sull’abnegazione di molti lavoratori a discapito della mancanza di risorse e di una dirigenza che non ha dimostrato grandi capacità e attenzione nonostante i lauti stipendi. I lavoratori sono andati avanti senza aumenti salariali, con un continuo stillicidio di norme costruite ad arte per penalizzarli.

Quello che i dipendenti del Comune di Sanremo hanno subito è stato un colpo pesantissimo a carico anche della maggior parte dei lavoratori che hanno sempre fatto il proprio dovere. La rilevanza dei fatti sui media ha aggravato ulteriormente la posizione dei lavoratori. Lavoratori che hanno pagato un prezzo altissimo.

USB condanna senza se e senza ma i comportamenti delittuosi di alcuni lavoratori (vedremo come andrà a finire il percorso processuale), che con la loro condotta hanno penalizzato anche tutti gli altri dipendenti che operavano da decenni con onestà ed impegno”.

Giovedì 22 dalle 16 presso i locali di “36 Caleidospazio” Via XX Settembre 36 a Sanremo incontro con i lavoratori.