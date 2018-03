Alla Scoperta del Sole, osservazioni ai telescopi e spettacoli al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia

Ventimiglia. A pochi giorni dall’Equinozio di Primavera oggi, dalle 16.30 alle 19, al Forte dell’Annunziata il pomeriggio sarà dedicato alla nostra stella, con spettacoli al planetario digitale e animazioni.

“Aspetteremo insieme il tramonto dalla splendida terrazza del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia con tante attività adatte a grandi e piccini.

Vi sarà lo spettacolo al planetario digitale (ogni 20 minuti, posti disponibili fino ad esaurimento – max 15 adulti e 4 bambini a turno). Età consigliata dai 6 anni. A seguire l’osservazione del Sole ai telescopi e a occhio nudo (protetti da appositi filtri) e animazioni sul movimento del Sole. La partecipazione è libera” - spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

In caso di tempo cattivo verranno comunque mantenute le attività legate al planetario. E’ gradita la comunicazione in caso di gruppi numerosi con messaggio privato o su WhatsApp al 348 5520 554. Per maggiori informazioni su http://www.astroperinaldo.it/