Alessandro Casano si candida a sindaco di Imperia, il commento del coordinamento della provincia di Savona di Fratelli d’Italia

Imperia. Il coordinamento della provincia di Savona di Fratelli d’Italia di Savona plaude alla candidatura di Alessandro Casano a sindaco di Imperia.

“In uno scenario politico incerto come quello attuale in cui a livello nazionale le manovre su alleanze allargate sono ancora sul tavolo degli alleati del centro destra, la candidatura del dottor Alessandro Casano noto e stimato chirurgo imperiese a livello provinciale, a nostro avviso pone le basi per dare una risposta concreta ai cittadini del capoluogo dell’estremo ponente ligure, che si riconoscono nella proposta politica di Fratelli d’Italia, e può dare senz’altro un valore aggiunto all’intera coalizione” – afferma il commissario Pier Paolo Pizzimbone.