Diano Marina. In occasione della festa del papà, il centro estetico Nefertari ha pensato a tante belle sorprese per lui:

Man secretet serum di Anesì Beauté. Un siero antiage ad effetto rinfrescante e leggera, da utilizzare anche come perfetto dopobarba o dopo una giornata all’aria aperta perchè l’estratto di meteorite da cui è composto rafforza e sigilla la barriera cutanea riparando in profondità. Gli estratti vegetali e di pietre preziose minimizzano gli effetti dannosi dei raggi UV con il risultato di una pelle tonica, riposata ringiovanita e fresca.

Voucher per 5 sedute abbronzanti total body per rilassarsi sotto la nostra doccia solare Style di tecnosole a bassa frequenza per un’abbronzatura uniforme e di lunga durata.

Buono regalo per un massaggio da scegliere tra relax, antistress decontratturante o sportivo. Buono regalo per un peeling del corpo, un’ora di relax completo per rivitalizzare gambe braccia e piedi idratando e rinnovando la pelle.

Chi verrà ad acquistare il suo regalo riceverà un piccolo omaggio.

Il centro estetico Nefertari si trova a Diano Marina in via Petrarca 15, in pieno centro e strategicamente servito da numerosi parcheggi. Nato nel 2003, è stato rinnovato, ampliato e dotato di ogni comfort. Il Centro si avvale della tecnologia più d’avanguardia e certificata Panestetic, (azienda tra i leader nel settore che dal 1984 offre la qualità del Made in Italy nella produzione di apparecchiature estetiche formazione e consulenza personalizzata) e della linea cosmetica Bioline, azienda italiana trentina leader nella cosmesi naturale.