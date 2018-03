A Sanremo la presentazione di “Nazione Futura”

Sanremo. Futura Sanremo si associa con Nazione Futura, che verrà presentata anch’essa in contemporanea a Futura Sanremo, venerdì 23 marzo alle 21 presso l’hotel Nazionale in via Matteotti 3. Nazione Futura è un think tank-movimento di idee nato con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l’Italia attraverso proposte concrete.

Il think tank orienta la propria attività con particolare attenzione ai giovani, nella convinzione sia necessario favorire un ricambio della classe dirigente basato non solo su criteri anagrafici ma soprattutto meritocratici. Per fare ciò è necessario puntare sulla formazione delle nuove generazioni attraverso iniziative culturali.

Futura Sanremo e Il think tank “Nazione Futura” indicono un concorso per proporre idee da parte dei cittadini per pensare l’Italia del Futuro. Tutto ciò nasce con l’obiettivo di favorire i valori messi in discussione nella società contemporanea: il senso di appartenenza alla nostra nazione, la tutela dell’identità culturale italiana ed europea, la centralità della famiglia e della scuola nella formazione dei cittadini del futuro e dei singoli individui all’interno della comunità.

1) Per partecipare è necessario inviare un testo con una o più proposte per pensare l’Italia del futuro.

2) La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, ogni persona può inviare al massimo un testo.

3) Il testo deve essere in formato word di massimo 5000 battute spazi inclusi (circa due pagine word in Times New Roman 12) all’indirizzo email: info@nazionefutura.it

Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso.

All’interno dell’email occorre indicare il proprio nome, cognome e città di residenza.

4) Per partecipare si può rispondere a una delle cinque domande da indicare nell’email di invio del testo:

-Qual è il ruolo del cittadino nel nostro paese?

-È davvero necessario oggi rinunciare ai propri valori e alla propria cultura?

-Qual è il ruolo della famiglia nella società?

-Come si può decidere di non offrire un futuro ai nostri giovani?

-Perché è importante la tutela dell’ambiente che ci circonda?

5) I testi possono essere inviati entro la mezzanotte di martedì 3 aprile.

6) Le migliori idee verranno pubblicate in un numero monografico della rivista cartacea “Nazione Futura” e presentate in un evento pubblico.

7) Per informazioni si può scrivere a: info@nazionefutura.it con la dicitura Provenienza Futura Sanremo.

Vogliamo Sanremo protagonista di questo concorso