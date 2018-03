Ha aperto Canapaland a Sanremo, lo store dedicato esclusivamente ai prodotti a base di canapa.

Si spazia dalla cosmetica con creme, articoli per l’igiene personale e di bellezza (che contengono proprietà idratanti antiossidanti e antiage), all’alimentare con pasta, farina e olio derivate da coltivazione biologiche e adatta ai vegani (ricca di omega 3 e 6 che riducono i problemi cardiocircolatori), alle infiorescenze e resine con alta percentuale di cbd (il cannabinoide meno conosciuto e non psicoattivo che è di aiuto al sistema neurologico per alcune patologie neurodegenerative come l ‘Alzheimer e il morbo di Parkinson), come dispone la legge del 2 dicembre 2016, n. 242 – Gazzetta Ufficiale fornite da uno dei migliori produttori in Italia in termini di qualità la LegalWeed ®.

In vendita nello store anche gli e-liquid per sigarette elettroniche estratti direttamente dalle specie di canapa più conosciute e i semi da collezione certificati.

In progetto la coltivazione sulle nostre colline della “pianta del futuro”, così definita da molti, favorita dall’ottimo microclima del ponente, creando una filiera corta pronta a rilanciare il settore agricolo di Sanremo e dintorni.

Orari da lunedì a sabato 10:00-13:00 \ 15:30-19:30

Chiuso la domenica

