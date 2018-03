Vado Ligure (SV). Al Molo 8.44 è arrivata l’incredibile scioglievolezza della Pasqua Lindt. Per la festa più golosa e vivace dell’anno, nel punto vendita Lindt dello shopping center più grande della regione Liguria potete trovare un vasto assortimento di uova e colombe pasquali. Anche quest’anno i Maîtres Chocolatiers Lindt hanno declinato tutta la loro esperienza e creatività in tante diverse ricette per regalarvi momenti di gusto sublime da condividere con tutta la famiglia.

A cominciare dalle classiche e irresistibili Uova Lindor: gusci di finissimo cioccolato al latte o fondente con all’interno uno strato di morbido ripieno. Un vero trionfo per i sensi, come quello creato dal contrasto straordinario fra la delicatezza del cioccolato Lindt e la croccantezza delle migliori Nocciole Piemonte IGP nelle Uova Noccior. Non mancano le uova personalizzate per i bambini, quindi gusci di cioccolato al latte con una doppia e divertente sorpresa.

Regalo delizioso che renderà gioiosi soprattutto i più piccoli è anche Gold Bunny: un tenero coniglietto di cioccolato al latte che, avvolto nell’inconfondibile incarto dorato, porta affetto e felicità con il campanellino che impreziosisce il suo collare rosso. Per la Pasqua di quest’anno, Gold Bunny, disponibile in diverse grammature, è diventato protagonista una collezione esclusiva dedicata ai fiori e una promozione unica. Acquistando Gold Bunny avrai subito in regalo un buono da 5 euro da utilizzare sulla piattaforma italiana di video on demand Chili.tv. Inoltre il collarino può essere personalizzato con il nome della persona a cui sarà regalato per rendere la sua Pasqua davvero speciale!

Ma le sorprese non finiscono qui! Come dimenticare infatti le squisite colombe a lievitazione lenta e naturale a marchio Horvath in cui i Maîtres Chocolatiers Lindt hanno unito le loro ricercate ricette al cioccolato al latte e fondente? Scoprile tutte presso lo store a Molo 8.44.

Buona Pasqua e buona #tasteexperience!

Lindt, Molo 8.44

via Montegrappa, 1

Vado Ligure (SV)

Orario di apertura: dal lun. alla dom. 9.00-20.00

