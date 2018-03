A Pasqua la musica del gruppo folk dialettale dei Trilli animerà Vasia

Vasia. Quest’anno sarà la musica del gruppo folk dialettale dei Trilli a fare da colonna sonora alla Pasqua di Vasia nell’imperiese.

Dopo le celebrazioni religiose della mattina, dalle 16.15, domenica 1 aprile, i Trilli al gran completo, saranno in piazza Alfieri per intrattenere e far cantare tutti i presenti con i loro più grandi successi. Seguirà il lancio dei palloni aerostatici e la merenda per tutti.

La formazione attuale del gruppo vanta ben sette elementi. Il leader del gruppo è Vladimiro Zullo in arte Vladi, figlio di Pippo (Giuseppe Zullo) dello storico duo composto appunto da Pippo e Pucci (Giuseppe Deliperi).

Il gruppo ripropone i brani del repertorio tradizionale alternati a canzoni nuove contenute nel loro ultimo lavoro “O Settebello” uscito nel luglio 2016 con l’etichetta discografica Neverland Records. Da intramontabili brani goliardici della tradizione genovese come Trilli trilli, Olidin Olidena fino a canzoni più impegnate come Piccun dagghe cianin, Comme te bella zena e l’immancabile Pomeriggio a Marrakech proposta dal duo al Festival di Sanremo nel 1984.

L’intenzione del gruppo dei Trilli è quello di portare avanti la tradizione genovese cercando sempre di rinnovarsi senza mai dimenticare le origini. L’affiatamento tra i musicisti sul palco è papabile e ciò che li accomuna è un grande amore per la musica, per Genova e per il duo storico con il quale tutti hanno un legame molto profondo.

Formazione: Vladimiro Zullo (voce), Alberto Marafioti (tastiere), Fabio Bavastro (basso), Davide e Alessandro De Muro (chitarre), Tony Meneses (percussioni) e Fabrizio Salvini ( batteria).

Dopo questa importante presenza, i Trilli, prima di partire per il tour estivo, si apprestano alla conclusione del fortunato tour teatrale I Trilli: una storia genovese per la regia di Lazzaro Calcagno che vedrà l’ultima data il 14 aprile al Teatro Ambra di Albenga.

Info su http://www.itrilli.it/