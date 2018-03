A Camporosso uno stage pomeridiano di balli occitani

Camporosso. Domenica 25 marzo al Palabigauda, Balbosco d’OC organizza uno stage pomeridiano di balli occitani (curente Val Vermenagna, Valvaraita e Val Ellero in primis).

Ad animarlo sarà Bruno Amaranto, stimato ballerino conosciuto ed apprezzato insegnante, proveniente dalla provincia di Cuneo. In questa giornata i partecipanti si immergeranno nelle danze occitane italiane, patrimonio del nostro territorio che in questi ultimi quarant’anni hanno avuto una riscoperta importante, espandendosi oltre i confini delle terre e vallate occitane piemontesi.

ORARI:

Iscrizioni ore 14:00

STAGE 14:15/17:00

Al termine faremo una merenda/aperitivo condiviso dove ognuno se vuole porta qualcosa.

h. 18:00 – 21:00

BALLO CONCERTO con il duo “DUI”

*LUCA PELLEGRINO e MANUEL GHIBAUDO*

Dui è l’incontro di due musicisti molto conosciuti sulla scena musicale del cuneese che da anni si occupano di musica occitana. Nato quasi per gioco, il duo ha subito affascinato per le sue sonorità, la sua varietà timbrica, il suo repertorio e la sua energia.

L’organetto di Manuel Ghibaudo, compositore con una spiccata attitudine musicale, allievo del noto musicista Sergio BERARDO (Lou dalfin), diviene, grazie ad uno stile personale e ad una particolare capacità espressiva, uno dei rappresentanti della nuova generazione di grandi suonatori di organetti.

Luca Pellegrino, polistrumentista e compositore, è La voce cantante del duo. Da anni ricercatore e conoscitore della cultura e della musica occitana , ha lavorato per svariate associazioni, con diversi progetti nello stesso ambito.

I “DUI” con la loro musica trascinano il pubblico verso un viaggio sonoro ricco e divertente. Storie, leggende, racconti per un concerto sia da ascoltare che da ballare: un misto di tradizione e nuova creazione. Il progetto ha ottenuto immediati consensi. Il duo si è esibito in varie situazioni, dall’Italia all’estero.

Il luogo dello stage è presso il Palabigauda – Centro polivalente Giovanni Falcone – Sala Tigli – Piano interrato, parquet strepitoso per il ballo. Si consigliano scarpe adatte.

Intersezione C.so Repubblica – Strada Olandesi

Localitá Bigauda

18033 Camporosso (Im)

(primo semaforo che si incontra percorrendo la via Provinciale girare subito a destra parcheggio libero).

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di adesione contattare via mail Balboscodoc@gmail.com oppure mac.tino@yahoo.it