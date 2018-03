Taggia. Avis Imperia Organizza Giornata della Donazione che si terrà Sabato 31 marzo dalle 8:30 alle 12:30 presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville Chi può donare il sangue? I requisiti per poter donare sangue sono molto semplici: bisogna fondamentalmente essere in buona salute, aver condotto uno stile di vita sano e non essersi esposti a “rischi” di infezione. La scelta di donare sangue è una scelta doppiamente responsabile, consiste infatti nel mettersi generosamente a disposizione di chi ne ha bisogno, ma deve essere sempre in maniera seria e responsabile. In questo modo il nostro gesto sarà efficace e ci avrà permesso di salvare una vita umana.

Donare è fondamentale per mantenere in vita che si sottopone periodicamente e costantemente a Terapia trasfusionale e inoltre una buona scorta serve per sopperire alle emergenze. Chi si presenta per donare deve presentarsi preferibilmente a digiuno, il personale medico è a disposizione per spiegare tutti i semplici, ma fondamentali aspetti legati a questo prezioso gesto.

A tutti i donatori verrà offerta una colazione. In prossimità della Pasqua Simbolo di Risurrezione, donare sangue è un gesto che ha valore ancora più forte ed importante perchè chi vive periodicamente di trasfusioni di sangue, può ancora vivere grazie a questo grande gesto d’Amore.

Per info:

Davide Binaggia Dido 393 3678372

Pagina FB AVIS Imperia