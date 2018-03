Liguria, i nuovi vertici regionali di Forza Nuova: il sanremese Condò alla guida della sede provinciale

Liguria. Rinnovati i vertici regionali di Forza Nuova: Andrea Moretti di La Spezia al coordinamento regionale, il nuovo responsabile genovese Antonio Gatti. Alessandro Condò di Sanremo guiderà la provincia imperiese con Leone Nucera di Ventimiglia. Michele Raso per il savonese.

“Si è tenuta venerdì scorso presso la sede genovese del Movimento l’Assemblea degli iscritti di Forza Nuova della Liguria.

Dopo l’esclusione del Movimento dalle recenti elezioni nazionali nella regione Liguria per una “manciata di minuti”, i vertici del partito hanno ritenuto di fare una riflessione focalizzando le criticità e gli aspetti positivi del territorio.

Constatate le potenzialità che la regione ha sempre espresso e può esprimere, Luca Castellini Coordinatore Forza Nuova Nord Italia ha preso in mano le redini della situazione e dopo qualche settimana di assestamento e consolidamento delle posizioni, anche attraverso un rinnovamento e rafforzamento dei vertici delle varie provincie liguri attraverso un momentaneo commissariamento, è stato deciso di assegnare il coordinamento ligure ad Andrea Moretti attuale segretario provinciale della Spezia.

In questa particolare fase del movimento in Liguria, la scelta di Moretti è caduta proprio in un dirigente di grande esperienza e di ferrea linea forzanovista, pieno garante delle storiche posizioni di Forza Nuova al di fuori del sistema e distanti tutti quei partiti che hanno raccolto il vento patriottico, anti immigrazione e anti euro, solo per usarlo nelle propagande elettorali.

Come amavano dire alcuni generali nei momenti di difficoltà della battaglia – esordisce Moretti – “Avanti i veterani, per permettere ai giovani di riorganizzarsi..”.

“Abbiamo gettato le basi per una immediata ripresa dell’attività sul territorio e sulle piazze – continua Moretti – partendo dal determinante e costante presupposto che vede la “vera” democrazia nella battaglia nella strada e tra la gente e non seduta su comode poltrone a pontificare sulla pelle degli altri”.

In concordo con il Dirigente Nazionale Castellini, sono stati poi confermati ed ufficializzati i ruoli provinciali di Alessandro Condò di Sanremo alla guida della provincia imperiese insieme a Leone Nucera di Ventimiglia e di Michele Raso su Savona, mentre per La Spezia è in corso l’avvicendamento tra il nuovo responsabile che sarà ufficializzato a breve”.