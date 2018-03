Liguria. Stamattina alle 7.05 dalla stazione di Genova Piazza Principe è partito il Frecciarossa inaugurale che da oggi collegherà il capoluogo ligure con Venezia. Alessandro Piana, capogruppo della Lega sezione Liguria dichiara: “Genova-Milano in 79 minuti. Stamane il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia è partito puntuale da Genova Piazza Principe alle 7.05 (con arrivo previsto a S. Lucia alle 11.10). Siamo arrivati a Milano Rogoredo alle 8.24 e a Milano Centrale alle 8,34.

Oggi Genova e la Liguria hanno bisogno di collegamenti ancora più veloci e di avere la giusta visione per uscire dall’isolamento. Non possiamo rimanere indietro.

Chi pensa che le infrastrutture moderne non servano a nulla o che addirittura siano qualcosa di negativo si sbaglia perché il nostro territorio non può essere tagliato fuori dallo sviluppo economico del Paese.

Il nuovo Frecciarossa è un altro tassello di collegamento con il resto d’Italia, d’Europa e del mondo. Rappresenta il primo passo verso il futuro, la possibilità di incrementare il turismo, i posti di lavoro e le interazioni fra aziende”.