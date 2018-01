Sanremo. Era diventato il giocattolo preferito dei vandali che bazzicano nel centro storico. Vandalizzato per ben 5 volte, il defibrillatore donato dall’associazione Nuovo Ritmo nel Cuore è stato ricollocato, con il consenso delle Belle Arti, nella caratteristica piazza dei Dolori.

In tutti e quattro i precedenti casi, lo strumento salva-vita che permette, con un impulso elettrico, di salvare le persone colpite da uno scompenso cardiaco, era stato sempre ritrovato a pochi metri di distanza malconcio ma riparabile. L’ultima volta invece i carabinieri lo hanno recuperato in condizioni disastrose, tanto che è stato necessario per l’associazione no profit ricomprarlo (costa circa 700 euro).

La nuova sistemazione in piazza dei Dolori, vicino ai negozi, dovrebbe essere più sicura visto che è costantemente sotto l’osservazione delle telecamere di pubblica sicurezza.

Al momento la teca che ospiterà il dispositivo medico è vuota, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che si terrà alla presenza del sindaco Alberto Biancheri.

Sono in tutto 12 le postazioni collocate sul territorio comunale. Qui la mappa: