Visita del sindaco di Ventimiglia al carcere di Bussana, Tofi: “Non si parla delle forze dell’ordine”

Sanremo. “Leggo con stupore il resoconto della visita del sindaco di Ventimiglia al carcere di Bussana. Infatti pur essendo l’argomento dichiarato, a motivazione della visita, quello di rendersi conto della realtà quotidiana della vita nell’istituto di pena, in realtà non si parla affatto di una componente fondamentale: le forze dell’ordine, ed in particolare degli agenti di custodia. Evidentemente non sono considerati meritevoli di interesse. Eppure avrebbero molto bisogno di attenzione da parte delle istituzioni.

Sia per le inadeguate condizioni in cui sono chiamati ad operare, dal punto di vista igienico sanitario come di sicurezza (spesso si trovano da soli in ambienti con 40/50 detenuti ), sia per il trattamento economico loro riservato. Si trovano infatti a guadagnare meno dei detenuti che sono chiamati a sorvegliare (quando si degnano di lavorare). È evidente che un sistema sociale che considera più meritevoli i detenuti che le forze dell’ordine ha qualcosa che non funziona.

Tale ottica del resto è perfettamente omogenea a quella del Governo espressione a livello nazionale della stessa parte politica. Speriamo che cambi presto. Dal 4 marzo!” - commenta il segretario della sezione di Sanremo della Lega Liguria, Vinicio Tofi.