Via al restyling del mercato coperto di Oneglia

Imperia. Disco verde ai lavori di restyling del mercato coperto di piazza doria a Oneglia. Un intervento programmato dal Comune di Imperia affidato all’impresa specializzata Edilvetta Srl. Le operazioni che partiranno lunedì 8 gennaio prevedono non solo il restauro della struttura ma anche il necessario adeguamento normativo seguendo ovviamente le prescrizioni fornite dai vigili del fuoco.

Per l’avvio dell’intervento che secondo le indicazioni del Comune dovrebbe concludersi entro la prima settimana di maggio è prevista una sostanziale modifica della viabilità: dalle 8 di lunedì prossimo alle 19 dell’8 maggio proprio in via Doria, sull’area adibita alle operazioni di carico e scarico, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire la delimitazione dell’area di cantiere per i lavori citati in premessa. Modifiche riguardano anche piazza Doria dove tra l’ingresso alla struttura e l’intersezione con via Andrea Doria, è previsto un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad esclusione di quelli inerenti il cantiere per l’esecuzione dei lavori.

Nonostante gli interventi programmati sarà comunque assicurato il mercato settimanale del mercoledì e del sabato.