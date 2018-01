Ventimiglia, troppi ritardi sui treni regionali francesi: pendolari esasperati scelgono il Thello

Ventimiglia. I continui ritardi dei treni regionali francesi, uniti alle soppressioni improvvise dei convogli che spesso rendono impossibile la vita dei lavoratori frontalieri, stanno esasperando i pendolari, tanto che questi ultimi, che grazie all’estensione dell’abbonamento mensile possono ora utilizzare anche i Thello, stanno pensando alla “soluzione Thello” anche per i viaggi mattutini.

Una soluzione alternativa, certo più costosa, ma necessaria per chi in Francia si reca quotidianamente per lavoro e non può giustificare continui ritardi non dovuti alla propria volontà

L’utilizzo del Thello si compone di due tratte per i pendolari trasfrontalieri: la prima è la tratta Monaco-Ventimiglia, per la quale si rende necessario comunque l’abbonamento mensile SNCF al quale, con una maggiorazione di soli 3 euro mensili, si accede ad un altro titolo di trasporto che consente di salire a bordo anche dei convogli Thello. Per la tratta italiana, invece, è necessaria sia la sottoscrizione di un abbonamento regionale che il possesso della carta “tutto treno”, che ha un costo di 180 euro annui): in questo modo si ha diritto all’utilizzo del Thello in territorio italiano.