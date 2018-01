Ventimiglia, prende il via il concorso fotografico amatoriale dell’Age

Ventimiglia. L’Associazione Italiana Genitori Ventimiglia & Provincia organizza un concorso fotografico amatoriale per i giovani di tutta la provincia. E’ diviso in tre fasce d’età: dagli 11 ai 13, dai 14 ai 16 e dai 17 ai 20.

Il tema del concorso sarà l’alba e il tramonto nella nostra provincia. Per partecipare basta iscriversi a associazionegenitorimperia@gmail.com e mandare un book fotografico entro il il 15 febbraio. Quota d’iscrizione 5 euro.

I concorrenti saranno giudicati da professionisti fotografi il 5 marzo. Il 1° premio per tutte le categorie prevede due lezioni di fotografia teoria di 1 ora e 30 minuti alla settimana e sei lezioni di pratica. Il 2° premio sarà invece un abbonamento al cinema per 4 proiezioni, mentre il 3° premio sarà un buono per cancelleria.