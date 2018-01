Ventimiglia. Giovedì 18 gennaio l’Istituto Santa Marta apre le sue porte ai genitori e ai ragazzi che intendono visitare la struttura.

“Cari genitori,

E’ arrivato per il vostro bambino il momento importante del primo approccio al mondo della scuola dell’infanzia?

Volete che il vostro bambino frequenti la scuola primaria in un ambiente accogliente, dove imparare con serenità e dove possa rafforzare le proprie competenze?

Non fatevi cogliere impreparati, le iscrizioni inizieranno il 16 gennaio e termineranno il 6 febbraio 2018.

Siete invitati per una visita alla nostra scuola il giorno 18 gennaio 2018. Vi sarà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa, potrete visitare gli spazi scolastici e saranno illustrati tutti gli interessanti progetti che il nostro Istituto propone ai suoi alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

L’Istituto Santa Marta di Ventimiglia si trova in Via San Secondo, in un grande e spazioso edificio dove i vostri bambini potranno vivere il proprio tempo scuola con i momenti di studio ed i necessari momenti di svago e di formazione umana” – scrivono la preside e le insegnanti.