Ventimiglia. Simpatica improvvisata della finalista di Miss Inverno 2017, Elisa, Miss Immagine, presso Pasta Fresca Morena in via Aprosio 21/c a Ventimiglia dove è stato possibile fotografarla e conoscerla per la sua fresca bellezza, arricchita dall’esperienza di numerose sfilate in molti concorsi.

E’ stata accolta dal presidente agroalimentare CNA Ramon Bruno, da Emanuele Rumè nelle vesti di gonfaloniere del Sestiere Burgu – noto anche per essere stato “skipper a Miss Blu Mare, responsabile a Miss No Ducati no Party, giudice a Miss Stella del Mare, modello a Miss Europa Continental, etc.” – e dallo staff di Pasta Fresca Morena.

Il titolare dichiara: “Una dolce emozione avere la possibilità della presenza di una cosi bella ragazza, Elisa si è dimostrata gentile e pronta allo scherzo. Siamo felici di aver avuta la possibilità di aver potuto sponsorizzare la manifestazione.”

Un ringraziamento va a Luca Valentini organizzatore e ideatore di Miss Inverno 2017.