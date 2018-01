Ventimiglia, micro-rivoluzione per i pendolari frontalieri: esteso l’abbonamento mensile per utilizzare anche i Thello

Ventimiglia. Salgono le adesioni per l’estensione dell’abbonamento mensile sottoscritto dai pendolari italiani che consente l’utilizzo regionale del Thello sulla tratta francese. Si tratta al momento di un progetto in via sperimentale, che andrà avanti per sei mesi, ma sta già riscuotendo un notevole successo con ottanta adesioni per la tratta Nizza-Monaco e circa 60 per quella Monaco-Ventimiglia. E il numero è destinato a salire in fretta visto l’importanza del servizio che consente ai pendolari di utilizzare lo stesso abbonamento, a fronte del pagamento di un surplus di 15 euro (su base annua), sia per la tratta italiana che per quella francese: una micro-rivoluzione destinata a cambiare, in meglio, la vita di chi utilizza il treno per lavoro.

Per poter usufruire dell’estensione, è necessario sottoscrivere l’abbonamento mensile. Per chi è titolare di carta Zou, si ha la possibilità di chiedere in sede di rinnovo mensile dell’abbonamento regionale l’estensione direttamente alla cassa della stazione di Monaco o Nizza all’uso regionale del Thello, richiedendo il Coupon Thello che verrà rilasciato separatamente e contestualmente all’abbonamento mensile. Lo stesso si può fare nelle biglietterie automatiche, consultando l’apposito menù. Per chi non ha la carta Zou è invece necessario un ulteriore passaggio: prima di utilizzare le “macchinette”, infatti, bisogna recarsi comunque in biglietteria per ottenere una carta nominativa il cui codice deve essere sempre aggiunto al nome e cognome sull’abbonamento. Al momento sembra impossibile richiedere il servizio direttamente alla stazione di Ventimiglia.

Chi avesse sottoscritto un abbonamento mensile snfc a dicembre, conservandolo avrà diritto ad uno sconto per l’abbonamento di gennaio o febbraio.