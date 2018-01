Ventimiglia, mangia pizza al ristorante e paga con una fiches da 5 euro del casinò di Montecarlo

Ventimiglia. Per pagare pizza e birra che aveva ordinato per pranzo al “Ristobar da Gio” di via Martiri le ha provate tutte. Prima ha cercato i 10 euro necessari a saldare il conto nel portafoglio, poi ha fatto altrettanto con la carta di credito, alla fine è anche andato nella sua stanza d’albergo ma al ritorno con sé non aveva né carta di credito né contanti: solo una una fiches da 5 euro del casinò di Montecarlo e banconote cambogiane per un valore di pochi centesimi di euro.

E’ successo a Capodanno, quando nel locale di Giorgio Muratore si è presentato un ragazzo alto, magro ed educato. Il giovane, al momento di pagare, si sarebbe accorto di non avere soldi, tanto da essersi recato in albergo lasciando la valigia come “pegno” a cercarli, invano.

Alla fine, al posto dei 10 euro, il titolare del locale si è dovuto accontentare di una fiches e dei riel cambogiani.