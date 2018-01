Ventimiglia. E’ arrivata con un giorno di ritardo, dopo esser rimasta bloccata sui tetti di Limone per la troppa neve che ha fermato la sua scopa magica, però è arrivata e alla fine il risultato è stato gioia e dolci per tutti: la befana non ha dimenticato i 56 ospiti della struttura di San Secondo, dove hanno sede una residenza sanitaria assistita e una casa di riposo. Tra i letti dei pazienti, in sella alla sua scopa, Patrizia Bottiglieri nelle vesti di una simpatica befana, ha portato a tutti un dolce augurio prima di ripartire per la prossima missione, sempre a servizio degli altri.