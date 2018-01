Ventimiglia. Proseguono le scoperte delle nuove tecnologie all’IIS E.Fermi di Ventimiglia nel corso Geometri-CAT.

Grazie alla collaborazione tra gli istituti con indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente Territorio) della provincia e il collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Imperia sono sempre più gli appuntamenti organizzati per introdurre i ragazzi alle nuove tecnologie utilizzate nella professione del Geometra.

Con la disponibilità dei tecnici che hanno messo a disposizione le loro strumentazioni è stato svolto un incontro per le classi 4 e 5 durante il quale è stato mostrato il funzionamento del GPS in ambito topografico. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di capire il funzionamento ed utilizzare strumenti all’avanguardia, usati ormai giornalmente dai geometri nello svolgimento dei loro lavori topografici sul campo. L’esperienza ha dimostrato ai ragazzi partecipanti come le nuove tecnologie semplifichino, velocizzino e rendano più preciso il lavoro di rilievo topografico.

“L’istituto CAT Geometri - ci comunica il responsabile scuola del collegio Rebaudo - è una scuola che da molta importanza alla collaborazione con il nostro collegio, sia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro che nell’ambito delle esperienze pratiche durante tutto l’anno scolastico. Molte sono le ore di laboratorio durante i 5 anni di corso e la parte teorica delle lezioni procede di pari passo con la parte pratica, per formare ragazzi che siano i nuovi Geometri del futuro. Inoltre il collegio dei geometri, per promuovere sin da subito la collaborazione tra famiglie, scuola e professionisti, eroga a tutti gli iscritti alle classi prime un buono libri del valore di 100,00 euro”.

Si ricorda che le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado sono aperte sino al 16 di febbraio, e durante tutto questo periodo i docenti dell’IIS E.Fermi di Ventimiglia sono disponibili per dare alle famiglie tutte le informazioni riguardanti l’indirizzo CAT, la professione del geometra e gli sbocchi professionali. Inoltre oggi, il 16 gennaio, dalle 16 alle 18 la scuola sarà aperta per accogliere famiglie e studenti interessati all’iscrizione al corso.