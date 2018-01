Ventimiglia, incendio al tetto di una casa: due persone ustionate

Ventimiglia. Intervento dei vigili del fuoco dal locale distaccamento e da quello sanremese per un un incendio in un’abitazione.

Il rogo si è sviluppato, per cause ancora da stabilire verso le 6.30, sul tetto di una casa in frazione Bevera. All’interno dell’appartamento ci sarebbe una donna e un’altra persona, che sarebbe rimaste ustionata, sembra non gravemente. Il 118 interviene con un’ambulanza della locale croce rossa e della croce verde.

Il soccorsi, allertati dall’inquilina, sono stati inizialmente difficoltosi perchè la donna, in preda al panico, non riusciva a dare informazioni chiare sulla zona della frazione nella quale risiede.