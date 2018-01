Ventimiglia, grande successo per “Gli auguri al Museo” al Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi

Ventimiglia. Un grande riscontro positivo è stato raccolto per l’iniziativa organizzata giovedì scorso nella sala “Emilio Azaretti” dal Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi con la conversazione su “Archeologia, restauro conservativo e alcuni esempi ventimigliesi” curata da Emiliana Martini, entrata recentemente a far parte dello staff scientifico del Museo e dell’équipe di scavo impegnata nell’area delle mura settentrionali di Albintimilium grazie al sostegno della Fondazione Livio Casartelli–Ippolita Perraro.

Con passione e competenza la relatrice ha illustrato il compito del restauratore sia direttamente sul campo in occasione delle campagne di scavo, sia successivamente in laboratorio, per consolidare e ricomporre i reperti recuperati dagli scavi e presenti nelle collezioni museali.

Il pomeriggio è stato anche l’occasione per Daniela Gandolfi per salutare gli amici e soci del Museo Girolamo Rossi intervenuti e ringraziare quanti hanno dato sostegno al museo e all’istituto, in particolare il Comune di Ventimiglia e la Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro.

La conferenza è stata introdotta dai saluti e messaggi augurali del presidente della sezione intemelia dell’IISL, Italo Orengo, del presidente della Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro, Armando Bosio e del consigliere Patrizia Acquista per il Comune di Ventimiglia.

L’incontro si è concluso col tradizionale scambio degli auguri di inizio anno allietato da dolci e spumante.