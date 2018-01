Ventimiglia, consigliere Ballestra: “Troppi abusivi: il mercato del venerdì è squallido”

Ventimiglia. “Il mercato del venerdì? E’ un’oscenità”. Non ha dubbi il consigliere di opposizione e commerciante di mestiere Giovanni Ballestra. “Contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale dal sindaco Ioculano che diceva di voler riqualificare il mercato sul modello di quello di Viareggio, a Ventimiglia siamo pieni di abusivi”, ha dichiarato Ballestra, “E il mercato invece di migliorare è peggiorato, diventato davvero squallido”.

“Anche in consiglio comunale avevamo votato, all’unanimità, un ordine del giorno sulla lotta all’abusivismo”, ha aggiunto il consigliere, “Ma evidentemente non è servito a nulla vista la situazione attuale, che è davvero spaventosa. Invito sindaco e amministratori a fare un giro al mercato, per rendersi conto di quella che è la realtà. Poi parlano di mappare il mercato e riprodurre online la posizione dei banchi! E con gli abusivi come fanno? Mappano pure quelli?”.

La richiesta è quella di un intervento repentino da parte dell’amministrazione “visto che la gente paga fior di tasse e in cambio riceve un’immagine avvilente”, ha concluso Ballestra, “Il mercato è sempre stato un volano economico per Ventimiglia, anche per le altre attività commerciali. Ma in questi ultimi tempi è squallido e contribuisce soltanto a squalificare ulteriormente l’immagine della città”.