Ventimiglia, “Compra dal contadino”: la proposta del segretario cittadino della Lega Spinosi per boicottare i sacchetti a pagamento

Ventimiglia. Continua a far discutere il decreto legge che impone il pagamento dei sacchetti per acquistare frutta e verdura nei supermercati. Entra nel discorso anche Andrea Spinosi, segretario della Lega Nord di Ventimiglia. “Dal contadino non ci guadagna l’amico di Renzi che produce i sacchetti con in più il vantaggio di prezzi equi e freschezza del prodotto”, scrive Spinosi, “Finché ci sarà un pezzo di terra ed un contadino, il mondo non morirà di fame. Ma qui tra olio tunisino, arance del Marocco, fiori del Kenya, latte in polvere e pomodori cinesi, il contadino lo stanno facendo morire. A vantaggio di multinazionali e grande distribuzione con la complicità dei matti che dirigono la commissione europea”.

Un appello, quello del segretario del Carroccio, che mira non tanto a ovviare la polemica sul “caro” sacchetti, ma ad incentivare l’acquisto di prodotti locali e freschi, direttamente dal coltivatore.