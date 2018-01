Ventimiglia. Per chi è alla guida e si sta dirigendo verso la frontiera attenzione alla chiusura di corso Francia, nel tratto che va dalla galleria Poggio – lato Latte – fino all’incrocio di via Gallardi. Il tratto di strada resterà impraticabile tutta la notte per la caduta di alcune pietre, distaccatesi dal versante collinare in un punto in cui manca la rete di protezione che eviterebbe la caduta di massi sulla carreggiata.

Nella mattinata di mercoledì, i vigili del fuoco torneranno sul posto insieme agli agenti della polizia locale per decidere il da farsi. Nel frattempo il traffico veicolare è deviato su via alle Ville.